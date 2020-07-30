CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, July 30, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;65;SSE;6;32%
Arcata;Fog;53;NNW;1;92%
Auburn;Clear;75;E;8;31%
Avalon;Mostly cloudy;76;WNW;7;28%
Bakersfield;Clear;88;Calm;0;26%
Beale AFB;Clear;78;SE;5;28%
Big Bear City;Clear;55;Calm;0;40%
Bishop;Clear;88;SSE;17;11%
Blue Canyon;Clear;69;Calm;0;30%
Blythe;Clear;99;SW;3;19%
Burbank;Partly cloudy;66;ESE;5;69%
Camarillo;Cloudy;61;WSW;3;86%
Camp Pendleton;Mostly cloudy;70;WNW;3;81%
Campo;Clear;66;NE;3;64%
Carlsbad;Cloudy;65;W;5;96%
Chico;Clear;81;Calm;0;18%
China Lake;Clear;88;SSW;10;16%
Chino;Clear;69;WNW;2;71%
Concord;Clear;64;NNE;3;74%
Corona;Clear;70;W;3;70%
Crescent City;Fog;54;Calm;0;92%
Daggett-Barstow;Clear;88;WNW;12;10%
Edwards AFB;Clear;84;W;13;13%
El Centro;Clear;92;WSW;5;39%
Eureka;Fog;52;Calm;0;97%
Fairfield;Mostly clear;63;SW;28;70%
Fresno;Clear;86;WNW;14;28%
Fullerton;Mostly cloudy;67;Calm;0;72%
Hanford;Clear;84;NW;12;37%
Hawthorne;Cloudy;61;W;5;89%
Hayward;Partly cloudy;59;WNW;6;83%
Imperial;Clear;92;WSW;5;39%
Imperial Beach;Partly cloudy;66;W;3;89%
Lancaster;Clear;74;W;12;17%
Lemoore Nas;Clear;80;NW;12;38%
Lincoln;Clear;73;SSE;7;40%
Livermore;Clear;68;WNW;7;56%
Lompoc;Cloudy;57;WNW;3;93%
Long Beach;Mostly cloudy;62;NW;6;89%
Los Alamitos;Partly cloudy;62;NW;6;89%
Los Angeles;Cloudy;62;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Cloudy;62;Calm;0;83%
Madera;Clear;75;WNW;7;53%
Mammoth;Clear;67;S;5;27%
Marysville;Clear;75;E;5;47%
Mather AFB;Clear;68;S;7;55%
Merced;Clear;80;NNW;12;33%
Merced (airport);Clear;80;NNW;12;33%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;64;NNW;7;98%
Modesto;Clear;79;N;7;38%
Moffett Nas;Mostly clear;61;NNW;5;87%
Mojave;Clear;79;SW;9;27%
Montague;Clear;77;Calm;0;22%
Monterey Rabr;Cloudy;63;WNW;6;77%
Mount Shasta;Clear;57;Calm;0;59%
Napa County;Mostly clear;57;SSW;5;86%
Needles;Clear;102;SW;13;13%
North Island;Cloudy;67;N;6;84%
Oakland;Mostly cloudy;63;WSW;3;84%
Oceanside;Cloudy;65;W;5;96%
Ontario;Clear;69;WNW;2;71%
Oroville;Clear;83;ENE;5;26%
Oxnard;Showers;57;WNW;10;100%
Palm Springs;Clear;96;N;6;23%
Palmdale;Clear;78;Calm;0;20%
Paso Robles;Clear;68;WNW;6;56%
Point Mugu;Showers;58;WNW;7;93%
Porterville;Clear;80;Calm;0;53%
Ramona;Clear;65;Calm;0;77%
Redding;Clear;82;Calm;0;32%
Riverside;Clear;74;Calm;0;53%
Riverside March;Clear;70;Calm;0;61%
Sacramento;Clear;68;SSW;6;58%
Sacramento International;Clear;69;S;10;58%
Salinas;Cloudy;61;NNW;8;82%
San Bernardino;Clear;75;W;5;50%
San Carlos;Mostly cloudy;59;NNW;5;82%
San Diego;Cloudy;67;N;6;84%
San Diego Brown;Partly cloudy;64;W;3;86%
San Diego Montgomery;Cloudy;67;NW;6;84%
San Francisco;Cloudy;61;W;5;87%
San Jose;Mostly clear;63;NW;6;80%
San Luis Obispo;Cloudy;58;WNW;7;93%
San Nicolas Island;Cloudy;58;WNW;15;93%
Sandberg;Clear;65;NW;3;32%
Santa Ana;Clear;69;WSW;2;86%
Santa Barbara;Mostly cloudy;59;ESE;7;93%
Santa Maria;Showers;58;Calm;7;93%
Santa Monica;Showers;57;SSE;3;100%
Santa Rosa;Cloudy;56;SSE;8;93%
Santa Ynez;Partly cloudy;55;Calm;0;93%
Santee;Mostly cloudy;66;WNW;7;82%
South Lake Tahoe;Clear;57;SSW;3;57%
Stockton;Clear;72;NW;7;51%
Thermal;Clear;85;W;6;41%
Truckee-Tahoe;Clear;52;Calm;0;57%
Twentynine Palms;Clear;91;NW;4;16%
Ukiah;Clear;71;Calm;0;41%
Vacaville;Clear;73;SSW;8;39%
Van Nuys;Mostly cloudy;68;ESE;5;74%
Vandenberg AFB;Showers;57;NNW;3;93%
Victorville;Clear;82;SSW;4;23%
Visalia;Clear;81;NW;8;46%
Watsonville;Cloudy;57;Calm;0;96%
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