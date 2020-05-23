CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, May 22, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;47;NNW;7;47%
Arcata;Mostly clear;50;N;3;85%
Auburn;Clear;62;Calm;0;45%
Avalon;Fog;54;SW;7;86%
Bakersfield;Clear;68;NNW;8;28%
Beale AFB;Clear;63;WNW;5;49%
Big Bear City;Clear;45;WSW;6;36%
Bishop;Clear;55;N;24;31%
Blue Canyon;Clear;46;NE;6;43%
Blythe;Clear;82;SSW;7;22%
Burbank;Mostly cloudy;62;SSE;7;74%
Camarillo;Clear;61;SE;3;66%
Camp Pendleton;Cloudy;64;S;4;71%
Campo;Clear;51;Calm;0;85%
Carlsbad;Cloudy;63;SSW;9;77%
Chico;Clear;64;NW;8;31%
China Lake;Clear;74;WNW;20;14%
Chino;Mostly clear;59;WSW;3;83%
Concord;Clear;64;SW;5;48%
Corona;Clear;60;W;10;83%
Crescent City;Clear;52;N;14;82%
Daggett-Barstow;Clear;72;SW;21;26%
Edwards AFB;Clear;64;WSW;17;53%
El Centro;Clear;73;WNW;11;24%
Eureka;Mostly clear;53;N;5;78%
Fairfield;Clear;56;SW;8;62%
Fresno;Clear;69;NW;16;25%
Fullerton;Cloudy;63;S;3;73%
Hanford;Clear;70;NW;14;33%
Hawthorne;Mostly cloudy;63;Calm;0;75%
Hayward;Clear;59;W;5;69%
Imperial;Clear;73;WNW;11;24%
Imperial Beach;Mostly cloudy;60;S;4;79%
Lancaster;Clear;64;WSW;20;53%
Lemoore Nas;Mostly clear;66;NW;15;31%
Lincoln;Clear;57;N;5;54%
Livermore;Clear;58;ESE;3;66%
Lompoc;Mostly cloudy;52;W;7;87%
Long Beach;Cloudy;62;SSE;7;74%
Los Alamitos;Cloudy;62;SSE;7;74%
Los Angeles;Cloudy;65;N;3;70%
Los Angeles Downtown;Cloudy;65;N;3;70%
Madera;Clear;64;WNW;10;32%
Mammoth;Clear;43;NW;4;57%
Marysville;Clear;68;NNW;10;30%
Mather AFB;Clear;68;NNW;6;24%
Merced;Clear;67;NW;12;25%
Merced (airport);Clear;67;NW;12;25%
Miramar Mcas;Cloudy;62;S;9;74%
Modesto;Clear;69;W;12;34%
Moffett Nas;Mostly clear;55;NNW;2;76%
Mojave;Mostly clear;66;SW;14;32%
Montague;Clear;48;NNE;10;53%
Monterey Rabr;Cloudy;56;WSW;8;74%
Mount Shasta;Clear;47;Calm;0;51%
Napa County;Clear;57;Calm;0;68%
Needles;Clear;88;SSW;16;10%
North Island;Mostly cloudy;65;SSW;7;65%
Oakland;Clear;60;SW;2;71%
Oceanside;Cloudy;63;SSW;9;77%
Ontario;Mostly clear;59;WSW;3;83%
Oroville;Clear;68;NNW;7;30%
Oxnard;Clear;58;Calm;0;80%
Palm Springs;Clear;81;WNW;12;20%
Palmdale;Clear;64;SW;17;46%
Paso Robles;Clear;58;WNW;17;55%
Point Mugu;Clear;56;WSW;9;83%
Porterville;Clear;63;NW;6;46%
Ramona;Mostly cloudy;57;Calm;0;86%
Redding;Clear;62;N;7;42%
Riverside;Clear;61;N;5;75%
Riverside March;Clear;58;SSE;8;74%
Sacramento;Clear;63;W;5;33%
Sacramento International;Clear;63;WNW;7;41%
Salinas;Clear;56;W;15;71%
San Bernardino;Clear;64;WSW;8;58%
San Carlos;Clear;57;WNW;3;62%
San Diego;Cloudy;65;SSW;7;65%
San Diego Brown;Cloudy;59;S;7;74%
San Diego Montgomery;Cloudy;62;SSE;7;69%
San Francisco;Clear;56;WSW;2;73%
San Jose;Mostly clear;59;N;6;61%
San Luis Obispo;Clear;52;NNW;3;82%
San Nicolas Island;Clear;53;NW;28;79%
Sandberg;Clear;56;NW;14;52%
Santa Ana;Mostly cloudy;62;S;3;79%
Santa Barbara;Clear;58;NNE;5;80%
Santa Maria;Clear;51;W;6;85%
Santa Monica;Mostly clear;61;Calm;0;82%
Santa Rosa;Clear;60;N;7;55%
Santa Ynez;Mostly cloudy;48;Calm;0;87%
Santee;Cloudy;63;SSW;8;72%
South Lake Tahoe;Mostly clear;39;Calm;0;66%
Stockton;Clear;66;W;10;48%
Thermal;Clear;80;NNW;21;21%
Truckee-Tahoe;Clear;32;SE;6;69%
Twentynine Palms;Clear;69;W;6;25%
Ukiah;Clear;57;Calm;0;61%
Vacaville;Clear;63;SW;6;42%
Van Nuys;Mostly clear;61;SE;6;83%
Vandenberg AFB;Clear;50;NNW;7;93%
Victorville;Clear;61;SSW;4;39%
Visalia;Clear;67;NW;12;40%
Watsonville;Clear;55;E;5;79%
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