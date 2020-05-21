CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, May 21, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;44;WNW;6;70%
Arcata;Mostly cloudy;52;N;3;91%
Auburn;Clear;56;Calm;0;77%
Avalon;Clear;62;Calm;0;55%
Bakersfield;Clear;69;NNE;9;37%
Beale AFB;Clear;60;ENE;5;67%
Big Bear City;Clear;36;Calm;0;60%
Bishop;Clear;59;Calm;0;27%
Blue Canyon;Clear;44;NE;5;82%
Blythe;Clear;66;W;3;26%
Burbank;Clear;63;SE;7;64%
Camarillo;Clear;62;Calm;0;67%
Camp Pendleton;Clear;58;NNE;2;80%
Campo;Clear;47;NNE;6;86%
Carlsbad;Clear;57;Calm;0;93%
Chico;Clear;63;NE;7;59%
China Lake;Clear;63;SSW;9;39%
Chino;Clear;60;NNW;2;71%
Concord;Clear;60;S;7;69%
Corona;Clear;61;WNW;3;72%
Crescent City;Mostly clear;53;NNW;6;85%
Daggett-Barstow;Clear;68;WSW;15;29%
Edwards AFB;Clear;59;SW;7;41%
El Centro;Clear;72;W;8;39%
Eureka;Partly cloudy;54;Calm;0;80%
Fairfield;Clear;59;SW;14;69%
Fresno;Clear;68;NW;10;45%
Fullerton;Clear;63;SW;2;73%
Hanford;Clear;67;NW;9;48%
Hawthorne;Clear;62;SW;5;67%
Hayward;Mostly clear;57;SW;3;77%
Imperial;Clear;72;W;8;39%
Imperial Beach;Cloudy;64;WNW;5;74%
Lancaster;Clear;58;W;10;47%
Lemoore Nas;Clear;58;WNW;9;50%
Lincoln;Clear;54;SSW;5;87%
Livermore;Clear;55;SSE;5;83%
Lompoc;Mostly clear;54;W;9;87%
Long Beach;Clear;62;S;3;77%
Los Alamitos;Clear;62;S;3;77%
Los Angeles;Clear;65;E;5;60%
Los Angeles Downtown;Clear;65;E;5;60%
Madera;Clear;62;WNW;8;61%
Mammoth;Clear;42;NW;4;79%
Marysville;Clear;64;E;3;62%
Mather AFB;Clear;61;SW;3;72%
Merced;Clear;65;NW;9;54%
Merced (airport);Clear;65;NW;9;54%
Miramar Mcas;Clear;58;WNW;3;86%
Modesto;Clear;64;NW;12;57%
Moffett Nas;Mostly clear;55;Calm;0;76%
Mojave;Clear;59;WNW;18;44%
Montague;Showers;49;N;7;77%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;57;SW;6;80%
Mount Shasta;Showers;47;Calm;0;68%
Napa County;Clear;53;Calm;0;85%
Needles;Clear;76;SW;10;12%
North Island;Mostly clear;65;WNW;5;72%
Oakland;Mostly clear;54;SSW;2;89%
Oceanside;Clear;57;Calm;0;93%
Ontario;Clear;60;NNW;2;71%
Oroville;Clear;65;ENE;7;60%
Oxnard;Clear;57;W;3;86%
Palm Springs;Clear;76;NW;15;34%
Palmdale;Clear;59;W;9;40%
Paso Robles;Clear;56;NW;13;71%
Point Mugu;Clear;56;NW;5;83%
Porterville;Clear;65;N;5;51%
Ramona;Clear;50;Calm;0;89%
Redding;Mostly cloudy;65;N;3;65%
Riverside;Clear;61;Calm;0;64%
Riverside March;Clear;57;Calm;0;66%
Sacramento;Clear;62;SW;3;67%
Sacramento International;Clear;63;WSW;3;69%
Salinas;Clear;57;NW;6;77%
San Bernardino;Clear;64;Calm;0;48%
San Carlos;Mostly clear;55;WNW;5;76%
San Diego;Mostly clear;65;WNW;5;72%
San Diego Brown;Showers;60;Calm;0;83%
San Diego Montgomery;Clear;62;NW;3;77%
San Francisco;Mostly clear;54;WSW;3;86%
San Jose;Mostly clear;57;N;7;74%
San Luis Obispo;Clear;54;WNW;7;86%
San Nicolas Island;Clear;54;NW;28;86%
Sandberg;Clear;51;NNW;18;58%
Santa Ana;Clear;59;ESE;2;84%
Santa Barbara;Clear;58;SE;5;77%
Santa Maria;Clear;51;W;6;89%
Santa Monica;Clear;60;E;6;74%
Santa Rosa;Mostly clear;53;Calm;0;85%
Santa Ynez;Clear;48;Calm;0;93%
Santee;Clear;59;Calm;0;82%
South Lake Tahoe;Clear;36;S;3;89%
Stockton;Clear;63;W;9;62%
Thermal;Clear;77;NNW;12;34%
Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;93%
Twentynine Palms;Clear;66;WNW;5;31%
Ukiah;Clear;56;S;3;71%
Vacaville;Clear;64;SW;6;60%
Van Nuys;Clear;63;SE;3;68%
Vandenberg AFB;Clear;52;NNE;15;94%
Victorville;Clear;58;NW;3;39%
Visalia;Clear;64;NW;6;51%
Watsonville;Clear;54;Calm;0;89%
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