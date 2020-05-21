CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, May 21, 2020

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;44;WNW;6;70%

Arcata;Mostly cloudy;52;N;3;91%

Auburn;Clear;56;Calm;0;77%

Avalon;Clear;62;Calm;0;55%

Bakersfield;Clear;69;NNE;9;37%

Beale AFB;Clear;60;ENE;5;67%

Big Bear City;Clear;36;Calm;0;60%

Bishop;Clear;59;Calm;0;27%

Blue Canyon;Clear;44;NE;5;82%

Blythe;Clear;66;W;3;26%

Burbank;Clear;63;SE;7;64%

Camarillo;Clear;62;Calm;0;67%

Camp Pendleton;Clear;58;NNE;2;80%

Campo;Clear;47;NNE;6;86%

Carlsbad;Clear;57;Calm;0;93%

Chico;Clear;63;NE;7;59%

China Lake;Clear;63;SSW;9;39%

Chino;Clear;60;NNW;2;71%

Concord;Clear;60;S;7;69%

Corona;Clear;61;WNW;3;72%

Crescent City;Mostly clear;53;NNW;6;85%

Daggett-Barstow;Clear;68;WSW;15;29%

Edwards AFB;Clear;59;SW;7;41%

El Centro;Clear;72;W;8;39%

Eureka;Partly cloudy;54;Calm;0;80%

Fairfield;Clear;59;SW;14;69%

Fresno;Clear;68;NW;10;45%

Fullerton;Clear;63;SW;2;73%

Hanford;Clear;67;NW;9;48%

Hawthorne;Clear;62;SW;5;67%

Hayward;Mostly clear;57;SW;3;77%

Imperial;Clear;72;W;8;39%

Imperial Beach;Cloudy;64;WNW;5;74%

Lancaster;Clear;58;W;10;47%

Lemoore Nas;Clear;58;WNW;9;50%

Lincoln;Clear;54;SSW;5;87%

Livermore;Clear;55;SSE;5;83%

Lompoc;Mostly clear;54;W;9;87%

Long Beach;Clear;62;S;3;77%

Los Alamitos;Clear;62;S;3;77%

Los Angeles;Clear;65;E;5;60%

Los Angeles Downtown;Clear;65;E;5;60%

Madera;Clear;62;WNW;8;61%

Mammoth;Clear;42;NW;4;79%

Marysville;Clear;64;E;3;62%

Mather AFB;Clear;61;SW;3;72%

Merced;Clear;65;NW;9;54%

Merced (airport);Clear;65;NW;9;54%

Miramar Mcas;Clear;58;WNW;3;86%

Modesto;Clear;64;NW;12;57%

Moffett Nas;Mostly clear;55;Calm;0;76%

Mojave;Clear;59;WNW;18;44%

Montague;Showers;49;N;7;77%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;57;SW;6;80%

Mount Shasta;Showers;47;Calm;0;68%

Napa County;Clear;53;Calm;0;85%

Needles;Clear;76;SW;10;12%

North Island;Mostly clear;65;WNW;5;72%

Oakland;Mostly clear;54;SSW;2;89%

Oceanside;Clear;57;Calm;0;93%

Ontario;Clear;60;NNW;2;71%

Oroville;Clear;65;ENE;7;60%

Oxnard;Clear;57;W;3;86%

Palm Springs;Clear;76;NW;15;34%

Palmdale;Clear;59;W;9;40%

Paso Robles;Clear;56;NW;13;71%

Point Mugu;Clear;56;NW;5;83%

Porterville;Clear;65;N;5;51%

Ramona;Clear;50;Calm;0;89%

Redding;Mostly cloudy;65;N;3;65%

Riverside;Clear;61;Calm;0;64%

Riverside March;Clear;57;Calm;0;66%

Sacramento;Clear;62;SW;3;67%

Sacramento International;Clear;63;WSW;3;69%

Salinas;Clear;57;NW;6;77%

San Bernardino;Clear;64;Calm;0;48%

San Carlos;Mostly clear;55;WNW;5;76%

San Diego;Mostly clear;65;WNW;5;72%

San Diego Brown;Showers;60;Calm;0;83%

San Diego Montgomery;Clear;62;NW;3;77%

San Francisco;Mostly clear;54;WSW;3;86%

San Jose;Mostly clear;57;N;7;74%

San Luis Obispo;Clear;54;WNW;7;86%

San Nicolas Island;Clear;54;NW;28;86%

Sandberg;Clear;51;NNW;18;58%

Santa Ana;Clear;59;ESE;2;84%

Santa Barbara;Clear;58;SE;5;77%

Santa Maria;Clear;51;W;6;89%

Santa Monica;Clear;60;E;6;74%

Santa Rosa;Mostly clear;53;Calm;0;85%

Santa Ynez;Clear;48;Calm;0;93%

Santee;Clear;59;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;36;S;3;89%

Stockton;Clear;63;W;9;62%

Thermal;Clear;77;NNW;12;34%

Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;93%

Twentynine Palms;Clear;66;WNW;5;31%

Ukiah;Clear;56;S;3;71%

Vacaville;Clear;64;SW;6;60%

Van Nuys;Clear;63;SE;3;68%

Vandenberg AFB;Clear;52;NNE;15;94%

Victorville;Clear;58;NW;3;39%

Visalia;Clear;64;NW;6;51%

Watsonville;Clear;54;Calm;0;89%

_____

Copyright 2020 AccuWeather