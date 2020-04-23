CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, April 23, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;51;NW;8;82%
Arcata;Showers;55;WSW;4;91%
Auburn;Mostly cloudy;65;E;6;59%
Avalon;Clear;73;N;9;28%
Bakersfield;Clear;70;ENE;5;52%
Beale AFB;Mostly cloudy;63;NE;3;72%
Big Bear City;Clear;37;Calm;0;69%
Bishop;Clear;64;WNW;5;31%
Blue Canyon;Cloudy;50;Calm;0;74%
Blythe;Clear;74;WSW;5;24%
Burbank;Clear;75;NNW;18;28%
Camarillo;Clear;63;ENE;7;72%
Camp Pendleton;Clear;63;E;3;77%
Campo;Clear;54;ENE;5;63%
Carlsbad;Clear;58;NNE;5;100%
Chico;Mostly cloudy;66;NW;3;55%
China Lake;Clear;64;S;10;51%
Chino;Clear;67;NW;6;64%
Concord;Clear;66;S;6;67%
Corona;Clear;62;Calm;0;77%
Crescent City;Showers;53;S;6;100%
Daggett-Barstow;Clear;67;W;14;37%
Edwards AFB;Clear;60;SSW;9;58%
El Centro;Clear;75;W;7;28%
Eureka;Cloudy;53;SSW;3;100%
Fairfield;Clear;61;SSW;13;79%
Fresno;Clear;70;NW;6;50%
Fullerton;Clear;67;ESE;2;78%
Hanford;Clear;61;W;3;80%
Hawthorne;Clear;78;Calm;16;26%
Hayward;Mostly cloudy;59;WNW;8;86%
Imperial;Clear;75;W;7;28%
Imperial Beach;Clear;65;N;3;72%
Lancaster;Clear;64;SW;7;48%
Lemoore Nas;Mostly clear;67;NNW;5;50%
Lincoln;Partly cloudy;65;SW;4;70%
Livermore;Clear;59;Calm;0;83%
Lompoc;Clear;55;W;8;92%
Long Beach;Clear;63;E;6;75%
Los Alamitos;Clear;63;E;6;75%
Los Angeles;Clear;77;NW;3;29%
Los Angeles Downtown;Clear;77;NW;3;29%
Madera;Clear;62;W;8;74%
Mammoth;Mostly clear;50;W;7;84%
Marysville;Mostly cloudy;68;Calm;0;58%
Mather AFB;Mostly clear;59;SE;8;93%
Merced;Clear;67;N;8;62%
Merced (airport);Clear;67;N;8;62%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;58;E;6;86%
Modesto;Clear;70;NW;13;54%
Moffett Nas;Mostly clear;60;NW;9;84%
Mojave;Showers;63;WNW;36;51%
Montague;Mostly cloudy;57;W;10;63%
Monterey Rabr;Mostly clear;59;W;9;87%
Mount Shasta;Partly cloudy;56;S;6;59%
Napa County;Mostly clear;57;Calm;0;89%
Needles;Clear;78;Calm;0;18%
North Island;Clear;66;Calm;0;74%
Oakland;Partly cloudy;59;NW;12;91%
Oceanside;Clear;58;NNE;5;100%
Ontario;Clear;67;NW;6;64%
Oroville;Mostly cloudy;68;Calm;0;56%
Oxnard;Clear;63;E;5;72%
Palm Springs;Clear;80;Calm;0;29%
Palmdale;Clear;58;SW;8;55%
Paso Robles;Clear;61;WNW;12;75%
Point Mugu;Clear;60;SSW;6;80%
Porterville;Clear;61;SE;7;83%
Ramona;Clear;54;Calm;0;92%
Redding;Clear;66;Calm;0;60%
Riverside;Clear;68;Calm;0;48%
Riverside March;Clear;58;Calm;0;71%
Sacramento;Mostly clear;62;SSW;6;80%
Sacramento International;Mostly clear;64;Calm;0;77%
Salinas;Clear;60;NW;8;83%
San Bernardino;Clear;69;Calm;0;50%
San Carlos;Mostly clear;59;WNW;7;82%
San Diego;Clear;66;Calm;0;74%
San Diego Brown;Clear;61;ESE;5;77%
San Diego Montgomery;Mostly cloudy;64;Calm;0;64%
San Francisco;Partly cloudy;57;NW;13;94%
San Jose;Mostly clear;59;NNW;5;83%
San Luis Obispo;Clear;57;WNW;6;80%
San Nicolas Island;Clear;61;NW;23;69%
Sandberg;Clear;56;NW;37;57%
Santa Ana;Clear;64;SSW;5;94%
Santa Barbara;Clear;69;WNW;8;50%
Santa Maria;Clear;54;WNW;7;89%
Santa Monica;Clear;78;N;8;26%
Santa Rosa;Mostly clear;58;Calm;0;86%
Santa Ynez;Clear;54;SW;5;87%
Santee;Clear;61;W;3;77%
South Lake Tahoe;Partly cloudy;48;Calm;0;76%
Stockton;Clear;67;W;9;65%
Thermal;Clear;84;NNW;12;29%
Truckee-Tahoe;Mostly clear;43;S;5;81%
Twentynine Palms;Clear;69;NNE;10;33%
Ukiah;Clear;62;Calm;0;77%
Vacaville;Partly cloudy;73;NW;15;50%
Van Nuys;Clear;75;N;17;36%
Vandenberg AFB;Clear;54;NNE;13;93%
Victorville;Clear;60;SW;10;47%
Visalia;Clear;65;Calm;0;75%
Watsonville;Clear;59;E;5;86%
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