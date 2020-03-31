CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Monday, March 30, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;43;SW;10;73%

Arcata;Showers;51;SSW;8;100%

Auburn;Mostly cloudy;52;Calm;0;84%

Avalon;Mostly clear;57;W;8;45%

Bakersfield;Clear;58;NNE;5;59%

Beale AFB;Mostly cloudy;55;SE;6;73%

Big Bear City;Mostly clear;32;Calm;0;59%

Bishop;Clear;41;SSW;6;54%

Blue Canyon;Cloudy;37;SSE;6;92%

Blythe;Clear;66;SW;4;37%

Burbank;Clear;59;E;3;66%

Camarillo;Clear;58;Calm;0;77%

Camp Pendleton;Mostly clear;59;NNW;5;68%

Campo;Mostly cloudy;48;NNE;3;86%

Carlsbad;Clear;53;Calm;0;85%

Chico;Mostly cloudy;57;SE;10;67%

China Lake;Clear;57;S;10;38%

Chino;Clear;59;SE;8;67%

Concord;Mostly cloudy;54;N;5;77%

Corona;Partly cloudy;58;WSW;5;69%

Crescent City;Cloudy;51;S;16;96%

Daggett-Barstow;Clear;61;WNW;8;30%

Edwards AFB;Clear;55;SW;13;56%

El Centro;Mostly clear;64;N;4;27%

Eureka;Rain;51;SSW;9;100%

Fairfield;Mostly clear;50;Calm;0;81%

Fresno;Clear;60;NNW;6;59%

Fullerton;Clear;60;WNW;5;74%

Hanford;Clear;55;NNW;6;79%

Hawthorne;Clear;59;SW;3;74%

Hayward;Clear;54;NW;5;77%

Imperial;Mostly clear;64;N;4;27%

Imperial Beach;Mostly clear;63;Calm;0;62%

Lancaster;Clear;55;W;18;52%

Lemoore Nas;Clear;53;NW;9;73%

Lincoln;Mostly cloudy;54;Calm;0;76%

Livermore;Clear;50;W;6;86%

Lompoc;Clear;54;W;8;86%

Long Beach;Clear;58;NW;3;77%

Los Alamitos;Mostly clear;58;NW;3;77%

Los Angeles;Clear;60;Calm;0;66%

Los Angeles Downtown;Clear;60;Calm;0;66%

Madera;Clear;54;NNW;6;80%

Mammoth;Partly cloudy;41;WSW;10;96%

Marysville;Mostly cloudy;53;S;6;76%

Mather AFB;Mostly clear;56;SW;5;73%

Merced;Clear;53;NNW;7;76%

Merced (airport);Clear;53;NNW;7;76%

Miramar Mcas;Clear;58;N;7;80%

Modesto;Clear;57;NW;9;68%

Moffett Nas;Mostly clear;53;NNW;7;90%

Mojave;Showers;57;WNW;14;28%

Montague;Showers;48;WSW;10;62%

Monterey Rabr;Clear;56;S;5;77%

Mount Shasta;Cloudy;42;ESE;5;95%

Napa County;Clear;52;W;9;82%

Needles;Clear;65;SW;9;39%

North Island;Partly cloudy;62;NNW;6;80%

Oakland;Mostly clear;57;NW;8;82%

Oceanside;Clear;53;Calm;0;85%

Ontario;Clear;59;SE;8;67%

Oroville;Mostly cloudy;58;SSE;8;64%

Oxnard;Clear;56;Calm;0;89%

Palm Springs;Clear;70;Calm;0;29%

Palmdale;Clear;53;WSW;9;46%

Paso Robles;Clear;54;WNW;12;74%

Point Mugu;Clear;57;NNE;3;86%

Porterville;Clear;51;SSE;6;89%

Ramona;Clear;49;Calm;0;92%

Redding;Cloudy;53;Calm;0;92%

Riverside;Partly cloudy;58;W;5;61%

Riverside March;Partly cloudy;51;NW;6;79%

Sacramento;Mostly clear;52;WSW;7;80%

Sacramento International;Mostly clear;53;SW;5;73%

Salinas;Clear;54;WNW;5;80%

San Bernardino;Clear;61;Calm;0;55%

San Carlos;Mostly clear;54;Calm;0;76%

San Diego;Mostly clear;62;NNW;6;80%

San Diego Brown;Clear;57;NW;3;77%

San Diego Montgomery;Clear;59;N;7;71%

San Francisco;Mostly clear;55;NW;8;81%

San Jose;Partly cloudy;54;NW;9;77%

San Luis Obispo;Clear;53;NW;7;85%

San Nicolas Island;Clear;54;NW;24;86%

Sandberg;Showers;47;NW;22;68%

Santa Ana;Clear;58;NW;4;83%

Santa Barbara;Clear;54;Calm;0;86%

Santa Maria;Clear;54;WNW;10;80%

Santa Monica;Clear;56;Calm;0;86%

Santa Rosa;Mostly cloudy;50;NW;5;92%

Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;87%

Santee;Clear;55;W;5;81%

South Lake Tahoe;Cloudy;39;S;12;66%

Stockton;Clear;57;WNW;12;71%

Thermal;Clear;63;Calm;0;47%

Truckee-Tahoe;Cloudy;37;SW;12;75%

Twentynine Palms;Clear;58;N;5;38%

Ukiah;Cloudy;53;SSE;5;82%

Vacaville;Mostly clear;54;SSW;3;71%

Van Nuys;Clear;58;Calm;0;72%

Vandenberg AFB;Clear;53;N;16;88%

Victorville;Clear;53;SW;8;52%

Visalia;Clear;57;NNW;6;68%

Watsonville;Clear;53;ENE;3;85%

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