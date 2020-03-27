CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Thursday, March 26, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;29;Calm;0;68%
Arcata;Mostly clear;42;ENE;4;91%
Auburn;Clear;42;E;6;66%
Avalon;Mostly clear;47;W;15;63%
Bakersfield;Mostly cloudy;46;NNW;8;67%
Beale AFB;Clear;46;ESE;3;64%
Big Bear City;Flurries;25;WSW;5;86%
Bishop;Mostly cloudy;33;S;6;74%
Blue Canyon;Clear;28;NNE;5;81%
Blythe;Clear;56;WSW;17;35%
Burbank;Mostly cloudy;50;WNW;3;53%
Camarillo;Clear;49;Calm;0;77%
Camp Pendleton;Partly cloudy;51;WNW;11;62%
Campo;Cloudy;38;W;8;85%
Carlsbad;Clear;53;WNW;6;68%
Chico;Clear;46;ENE;6;57%
China Lake;Cloudy;46;NW;12;57%
Chino;Clear;48;W;10;74%
Concord;Clear;50;SSW;8;60%
Corona;Clear;50;WSW;6;68%
Crescent City;Clear;45;N;5;68%
Daggett-Barstow;Clear;48;WSW;23;45%
Edwards AFB;Clear;41;SW;9;66%
El Centro;Clear;55;NW;16;39%
Eureka;Mostly clear;43;ENE;5;91%
Fairfield;Clear;41;SSW;7;75%
Fresno;Mostly cloudy;50;WNW;10;60%
Fullerton;Clear;53;W;8;66%
Hanford;Clear;48;WNW;6;70%
Hawthorne;Clear;55;W;8;56%
Hayward;Clear;50;WNW;5;68%
Imperial;Clear;55;NW;16;39%
Imperial Beach;Showers;55;W;10;58%
Lancaster;Partly cloudy;41;W;20;70%
Lemoore Nas;Clear;43;W;6;85%
Lincoln;Clear;41;E;6;75%
Livermore;Clear;47;Calm;0;70%
Lompoc;Clear;47;WNW;5;76%
Long Beach;Mostly cloudy;53;W;9;63%
Los Alamitos;Mostly clear;53;W;9;63%
Los Angeles;Partly cloudy;55;Calm;0;48%
Los Angeles Downtown;Partly cloudy;55;Calm;0;48%
Madera;Clear;43;WNW;6;82%
Mammoth;Clear;33;WNW;5;53%
Marysville;Clear;46;ESE;6;70%
Mather AFB;Clear;41;Calm;0;86%
Merced;Clear;44;W;6;76%
Merced (airport);Clear;44;W;6;76%
Miramar Mcas;Cloudy;52;WNW;8;58%
Modesto;Clear;47;WNW;8;65%
Moffett Nas;Mostly clear;48;WNW;11;78%
Mojave;Mostly cloudy;41;W;22;52%
Montague;Clear;35;NNE;9;58%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;53;NNW;9;66%
Mount Shasta;Clear;36;Calm;0;52%
Napa County;Clear;44;WSW;6;82%
Needles;Mostly cloudy;61;SW;16;24%
North Island;Showers;56;NW;9;61%
Oakland;Clear;52;NNW;12;73%
Oceanside;Clear;53;WNW;6;68%
Ontario;Clear;48;W;10;74%
Oroville;Clear;48;Calm;0;58%
Oxnard;Clear;48;NE;3;73%
Palm Springs;Clear;56;ESE;15;34%
Palmdale;Mostly cloudy;40;WSW;13;64%
Paso Robles;Clear;40;NW;3;89%
Point Mugu;Clear;49;NW;5;70%
Porterville;Mostly clear;43;SW;6;88%
Ramona;Rain;43;WSW;13;82%
Redding;Clear;45;Calm;0;53%
Riverside;Partly cloudy;49;SW;8;63%
Riverside March;Clear;39;Calm;0;80%
Sacramento;Clear;48;S;5;65%
Sacramento International;Clear;46;SSW;8;70%
Salinas;Cloudy;47;N;3;76%
San Bernardino;Mostly cloudy;50;WSW;6;60%
San Carlos;Partly cloudy;50;W;9;71%
San Diego;Showers;56;NW;9;61%
San Diego Brown;Mostly cloudy;51;Calm;2;71%
San Diego Montgomery;Mostly cloudy;52;WNW;10;63%
San Francisco;Mostly clear;51;NW;13;58%
San Jose;Mostly clear;49;NW;7;68%
San Luis Obispo;Clear;46;N;5;70%
San Nicolas Island;Mostly clear;49;NW;15;60%
Sandberg;Mostly cloudy;34;NNW;14;78%
Santa Ana;Clear;53;NW;8;65%
Santa Barbara;Clear;50;NW;14;58%
Santa Maria;Clear;47;NNE;3;70%
Santa Monica;Mostly cloudy;51;Calm;0;58%
Santa Rosa;Clear;46;W;3;67%
Santa Ynez;Clear;41;Calm;0;86%
Santee;Cloudy;50;Calm;0;76%
South Lake Tahoe;Clear;16;S;5;91%
Stockton;Clear;48;NW;8;67%
Thermal;Clear;57;NW;14;36%
Truckee-Tahoe;Clear;18;Calm;0;79%
Twentynine Palms;Clear;45;SW;14;45%
Ukiah;Clear;45;SSW;3;70%
Vacaville;Clear;44;Calm;0;67%
Van Nuys;Mostly cloudy;50;N;5;66%
Vandenberg AFB;Cloudy;45;NE;8;87%
Victorville;Partly cloudy;41;SSW;8;71%
Visalia;Clear;49;WNW;8;70%
Watsonville;Clear;44;NW;3;88%
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