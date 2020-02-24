CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Monday, February 24, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;32;NNE;5;78%

Arcata;Clear;44;N;7;100%

Auburn;Clear;44;Calm;0;87%

Avalon;Clear;54;Calm;0;66%

Bakersfield;Clear;54;E;3;66%

Beale AFB;Clear;47;NNE;3;87%

Big Bear City;Partly cloudy;27;Calm;0;79%

Bishop;Clear;42;N;10;68%

Blue Canyon;Clear;39;Calm;0;72%

Blythe;Clear;55;NNW;4;67%

Burbank;Clear;53;Calm;0;73%

Camarillo;Clear;52;E;5;80%

Camp Pendleton;Clear;51;N;4;79%

Campo;Clear;42;NNE;3;62%

Carlsbad;Clear;47;Calm;0;89%

Chico;Mostly clear;48;Calm;0;76%

China Lake;Clear;49;WSW;5;65%

Chino;Partly cloudy;51;SSE;3;82%

Concord;Clear;52;SE;3;76%

Corona;Clear;48;Calm;0;89%

Crescent City;Clear;40;NE;5;89%

Daggett-Barstow;Clear;53;WNW;12;48%

Edwards AFB;Clear;54;WNW;16;52%

El Centro;Clear;57;NNW;7;53%

Eureka;Clear;44;N;9;93%

Fairfield;Clear;46;SW;9;87%

Fresno;Clear;52;WNW;6;71%

Fullerton;Clear;55;Calm;1;81%

Hanford;Clear;50;NW;6;79%

Hawthorne;Clear;57;Calm;0;74%

Hayward;Partly cloudy;49;SE;5;89%

Imperial;Clear;57;NNW;7;53%

Imperial Beach;Clear;54;Calm;2;84%

Lancaster;Clear;52;W;22;61%

Lemoore Nas;Clear;46;NNW;10;82%

Lincoln;Clear;41;Calm;0;93%

Livermore;Clear;45;Calm;0;85%

Lompoc;Clear;45;Calm;0;92%

Long Beach;Clear;55;Calm;0;77%

Los Alamitos;Clear;55;Calm;0;77%

Los Angeles;Clear;57;Calm;0;74%

Los Angeles Downtown;Clear;57;Calm;0;74%

Madera;Clear;49;NW;3;79%

Mammoth;Clear;30;NNW;8;89%

Marysville;Clear;47;Calm;0;86%

Mather AFB;Clear;48;NNW;2;85%

Merced;Clear;51;WNW;3;73%

Merced (airport);Clear;51;WNW;3;73%

Miramar Mcas;Partly cloudy;49;Calm;0;86%

Modesto;Clear;52;NW;7;71%

Moffett Nas;Mostly clear;50;N;5;92%

Mojave;Clear;54;WNW;22;43%

Montague;Clear;34;N;7;75%

Monterey Rabr;Cloudy;54;S;5;86%

Mount Shasta;Clear;37;WNW;10;72%

Napa County;Clear;41;Calm;0;95%

Needles;Clear;55;Calm;0;79%

North Island;Mostly cloudy;57;Calm;0;83%

Oakland;Mostly clear;53;SE;5;84%

Oceanside;Clear;47;Calm;0;89%

Ontario;Partly cloudy;51;SSE;3;82%

Oroville;Mostly clear;48;Calm;0;79%

Oxnard;Clear;50;ENE;8;89%

Palm Springs;Clear;56;Calm;0;66%

Palmdale;Clear;42;S;6;76%

Paso Robles;Clear;46;NW;7;92%

Point Mugu;Mostly clear;51;ENE;5;89%

Porterville;Clear;51;NW;5;92%

Ramona;Mostly cloudy;45;Calm;0;96%

Redding;Clear;44;Calm;0;85%

Riverside;Clear;50;SE;3;79%

Riverside March;Clear;43;WNW;6;93%

Sacramento;Clear;47;Calm;0;86%

Sacramento International;Clear;46;Calm;0;92%

Salinas;Mostly clear;51;NNW;7;82%

San Bernardino;Clear;49;Calm;0;79%

San Carlos;Clear;50;Calm;0;87%

San Diego;Mostly cloudy;57;Calm;0;83%

San Diego Brown;Clear;51;Calm;0;85%

San Diego Montgomery;Mostly clear;52;Calm;0;86%

San Francisco;Clear;52;NW;8;82%

San Jose;Mostly clear;50;Calm;0;89%

San Luis Obispo;Clear;51;NW;13;89%

San Nicolas Island;Mostly clear;52;WNW;12;92%

Sandberg;Mostly clear;44;NNW;21;82%

Santa Ana;Clear;54;NNE;2;85%

Santa Barbara;Clear;50;NNE;3;86%

Santa Maria;Mostly clear;50;N;3;89%

Santa Monica;Clear;52;Calm;0;82%

Santa Rosa;Clear;48;NE;3;82%

Santa Ynez;Mostly cloudy;48;Calm;0;93%

Santee;Mostly clear;48;Calm;0;93%

South Lake Tahoe;Clear;27;SSW;6;81%

Stockton;Clear;49;WNW;6;83%

Thermal;Clear;59;NNW;5;57%

Truckee-Tahoe;Clear;25;Calm;0;92%

Twentynine Palms;Clear;48;NNW;5;52%

Ukiah;Mostly cloudy;47;Calm;0;83%

Vacaville;Clear;45;Calm;0;92%

Van Nuys;Clear;54;Calm;0;77%

Vandenberg AFB;Clear;52;N;12;95%

Victorville;Clear;44;WSW;5;64%

Visalia;Clear;50;W;5;82%

Watsonville;Clear;47;N;5;89%

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