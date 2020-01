SC State 81, Florida A&M 65

Melton 3-10 2-4 10, Reaves 2-8 0-0 4, Randolph 3-8 5-6 12, Desir 5-9 2-4 12, Jones 2-6 4-4 8, Core 4-6 4-7 15, Moragne 1-4 0-0 2, Myles 1-4 0-0 2. Totals 21-55 17-25 65.

SC STATE (8-8)

Etienne 4-8 2-2 12, Sellers 3-7 3-4 10, Applewhite 6-8 10-11 22, Kinard 1-2 0-0 3, Neal 4-5 1-2 9, Simmons 2-4 0-0 4, Hill 2-3 5-5 9, Riley 3-7 0-1 6, Fields 2-3 2-2 6, Bottenberg 0-1 0-0 0, Stone 0-0 0-0 0, Croskey 0-0 0-0 0, Edwards 0-0 0-0 0, Flint 0-0 0-0 0, Moorer 0-1 0-0 0. Totals 27-49 23-27 81.

Halftime_Florida A&M 36-32. 3-Point Goals_Florida A&M 6-14 (Core 3-4, Melton 2-4, Randolph 1-2, Myles 0-1, Reaves 0-3), SC State 4-14 (Etienne 2-6, Kinard 1-2, Sellers 1-3, Simmons 0-1, Riley 0-2). Fouled Out_Moragne. Rebounds_Florida A&M 23 (Desir 6), SC State 37 (Kinard 10). Assists_Florida A&M 12 (Core 4), SC State 15 (Neal 5). Total Fouls_Florida A&M 22, SC State 24. A_499 (3,200).