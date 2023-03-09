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HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
C. Bedard, REG 60 64 124
Z. Benson, WPG 36 62 98
C. Wheatcroft, PG 42 49 91
L. Stankoven, KAM 31 59 90
M. Savoie, WPG 34 49 83
R. Heidt, PG 22 60 82
C. McClennon, WPG 41 39 80
K. Uchacz, RD 47 32 79
A. Suzdalev, REG 36 42 78
A. Cristall, KEL 34 44 78
A. Roest, EVT 32 46 78
T. Wong, SAS 23 55 78
K. Ziemmer, PG 33 43 76
E. Sidorov, SAS 40 35 75
J. Davidson, SEA 35 40 75
T. Howe, REG 30 45 75
J. Firkus, MJ 32 42 74
N. Danielson, BDN 31 43 74
B. Zloty, WPG 11 61 72
S. Svozil, REG 10 62 72
B. Yager, MJ 25 45 70
J. Filmon, SC 43 26 69
J. Berezowski, EVT 40 29 69
C. Bankier, KAM 32 37 69
L. Ciona, SEA 26 43 69
O. Zellweger, KAM 25 44 69
L. Dragicevic, TC 15 53 68
C. Geekie, WPG 32 35 67
O. Pederson, WPG 29 38 67
M. Seminoff, KAM 26 41 67
M. Ward, SC 22 45 67
G. Szturc, KEL 19 48 67
H. Thornton, PG 20 46 66
N. Ritchie, BDN 24 41 65
G. Klassen, POR 34 30 64
J. Grubbe, RD 16 48 64
T. Thorpe, VAN 32 31 63
K. Korchinski, SEA 8 55 63
R. Hofer, KAM 38 24 62
A. Calvert, MJ 35 27 62
B. Lisowsky, SAS 32 30 62
E. Ernst, TC 31 31 62
K. Crnkovic, SEA 28 34 62
R. Fiddler-Schultz, CGY 27 35 62
B. Hemmerling, EVT 21 41 62
D. Kuefler, KAM 31 30 61
J. Stefan, POR 21 39 60
R. Fromm-Delorme, POR 28 31 59
C. Bertholet, SPO 25 34 59
R. Korczak, MJ 24 35 59
C. Hvidston, SC 20 39 59
K. Masters, KAM 11 48 59
A. De La Gorgendiere, SAS 11 48 59
F. Minten, KAM 27 31 58
G. Sawchyn, SEA 18 40 58
L. Cagnoni, POR 15 43 58
J. Poole, VIC 29 28 57
P. Bell, TC 21 36 57
C. Roulette, SAS 21 35 56
O. Wiesblatt, MH 24 31 55
C. Levis, KAM 20 35 55
E. Samson, PG 17 38 55
D. Mateychuk, MJ 6 49 55
Z. Ostapchuk, WPG 23 31 54
L. Kosior, PA 17 37 54
R. Schaefer, SEA 26 26 52
S. Stanick, PA 21 31 52
O. Tulk, CGY 21 31 52
C. Golder, KEL 29 22 51
J. Isley, RD 28 23 51
S. Honzek, VAN 21 30 51
C. Shepard, LET 19 32 51
J. Chiasson, SAS 19 32 51
A. Basha, MH 15 36 51
J. O'Brien, POR 11 40 51
N. Myatovic, SEA 25 25 50
K. Sorensen, PA 23 27 50
J. Sloan, TC 18 31 49
B. Lee, MH 27 21 48
R. Belton, TC 11 37 48
B. Hyland, BDN 26 21 47
Z. Funk, PG 19 28 47
J. Jones, LET 19 28 47
B. Valis, REG 20 26 46
B. Catton, SPO 19 27 46
J. Gavin, TC 19 27 46
A. Kydd, KEL 17 29 46
J. Lipinski, VAN 17 29 46
C. Anderson, BDN 15 31 46
C. Lambos, WPG 12 34 46
C. Sedoff, RD 4 42 46
R. Ritchie, PA 18 27 45
S. Tschigerl, CGY 21 23 44
M. Leslie, VAN 11 33 44
A. Mechura, TC 21 22 43
T. Cheveldayoff, SPO 20 23 43
T. De Luca, SPO 14 29 43
T. Patton, VIC 13 30 43
L. Wormald, LET 21 21 42
T. Laventure, LET 20 22 42
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