WHL Scoring Leaders
|G
|A
|Pts
|C. Bedard, REG
|51
|54
|105
|Z. Benson, WPG
|29
|52
|81
|L. Stankoven, KAM
|27
|52
|79
|C. Wheatcroft, PG
|34
|41
|75
|K. Uchacz, RD
|44
|28
|72
|J. Davidson, SEA
|32
|40
|72
|K. Ziemmer, PG
|31
|41
|72
|A. Roest, EVT
|29
|41
|70
|R. Heidt, PG
|21
|49
|70
|A. Cristall, KEL
|30
|39
|69
|A. Suzdalev, REG
|30
|38
|68
|C. McClennon, WPG
|36
|31
|67
|T. Wong, SAS
|20
|47
|67
|M. Savoie, WPG
|26
|40
|66
|N. Danielson, BDN
|26
|40
|66
|J. Berezowski, EVT
|37
|27
|64
|O. Pederson, WPG
|29
|35
|64
|J. Firkus, MJ
|28
|36
|64
|T. Howe, REG
|26
|38
|64
|L. Ciona, SEA
|24
|40
|64
|B. Yager, MJ
|24
|40
|64
|B. Zloty, WPG
|10
|54
|64
|L. Dragicevic, TC
|14
|49
|63
|E. Sidorov, SAS
|33
|29
|62
|E. Ernst, TC
|31
|30
|61
|M. Seminoff, KAM
|24
|36
|60
|G. Szturc, KEL
|18
|42
|60
|J. Stefan, POR
|21
|38
|59
|M. Ward, SC
|21
|38
|59
|O. Zellweger, KAM
|19
|40
|59
|G. Klassen, POR
|30
|28
|58
|N. Ritchie, BDN
|20
|38
|58
|A. Calvert, MJ
|31
|26
|57
|D. Kuefler, KAM
|30
|27
|57
|J. Poole, VIC
|29
|28
|57
|C. Bankier, KAM
|28
|29
|57
|T. Thorpe, VAN
|28
|29
|57
|R. Fromm-Delorme, POR
|27
|30
|57
|K. Crnkovic, SEA
|27
|30
|57
|R. Fiddler-Schultz, CGY
|25
|32
|57
|J. Grubbe, RD
|14
|43
|57
|K. Korchinski, SEA
|7
|50
|57
|S. Svozil, REG
|7
|50
|57
|R. Hofer, KAM
|34
|21
|55
|J. Filmon, SC
|33
|22
|55
|D. Mateychuk, MJ
|6
|49
|55
|C. Bertholet, SPO
|23
|31
|54
|G. Sawchyn, SEA
|17
|37
|54
|L. Cagnoni, POR
|13
|40
|53
|B. Lisowsky, SAS
|27
|25
|52
|C. Geekie, WPG
|25
|27
|52
|B. Hemmerling, EVT
|19
|33
|52
|H. Thornton, PG
|14
|38
|52
|A. De La Gorgendiere, SAS
|9
|43
|52
|R. Korczak, MJ
|21
|30
|51
|P. Bell, TC
|21
|30
|51
|C. Roulette, SAS
|21
|30
|51
|K. Masters, KAM
|9
|42
|51
|F. Minten, KAM
|25
|25
|50
|O. Tulk, CGY
|21
|29
|50
|Z. Ostapchuk, WPG
|20
|30
|50
|C. Hvidston, SC
|16
|33
|49
|J. O'Brien, POR
|11
|38
|49
|L. Kosior, PA
|16
|32
|48
|B. Hyland, BDN
|26
|21
|47
|O. Wiesblatt, MH
|20
|27
|47
|C. Shepard, LET
|19
|28
|47
|J. Sloan, TC
|18
|29
|47
|S. Stanick, PA
|18
|29
|47
|A. Basha, MH
|12
|35
|47
|J. Isley, RD
|24
|21
|45
|S. Honzek, VAN
|19
|26
|45
|J. Jones, LET
|19
|26
|45
|Z. Funk, PG
|18
|27
|45
|C. Levis, KAM
|14
|31
|45
|C. Sedoff, RD
|4
|41
|45
|J. Gavin, TC
|17
|27
|44
|C. Golder, KEL
|23
|20
|43
|B. Valis, REG
|18
|25
|43
|J. Chiasson, SAS
|15
|28
|43
|R. Belton, TC
|10
|33
|43
|B. Lee, MH
|24
|18
|42
|K. Sorensen, PA
|19
|23
|42
|A. Kydd, KEL
|17
|25
|42
|K. Lind, RD
|15
|27
|42
|E. Samson, PG
|13
|29
|42
|C. Anderson, BDN
|13
|29
|42
|C. Lambos, WPG
|9
|33
|42
|N. Myatovic, SEA
|20
|21
|41
|B. Catton, SPO
|16
|25
|41
|L. Wormald, LET
|20
|20
|40
|T. Cheveldayoff, SPO
|19
|21
|40
|S. Tschigerl, CGY
|18
|22
|40
|T. Nash, WPG
|18
|22
|40
|T. De Luca, SPO
|14
|26
|40
|T. Patton, VIC
|12
|28
|40
|T. Greenway, TC
|24
|15
|39
|R. Schaefer, SEA
|19
|20
|39
|T. Laventure, LET
|18
|21
|39
|J. Lipinski, VAN
|16
|23
|39