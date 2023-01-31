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HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
C. Bedard, REG 42 43 85
Z. Benson, WPG 25 41 66
L. Stankoven, KAM 25 40 65
K. Uchacz, RD 38 25 63
A. Cristall, KEL 26 36 62
K. Ziemmer, PG 26 36 62
A. Roest, EVT 26 35 61
R. Heidt, PG 19 41 60
J. Davidson, SEA 25 34 59
J. Firkus, MJ 24 35 59
C. Wheatcroft, PG 28 30 58
A. Suzdalev, REG 24 34 58
J. Berezowski, EVT 30 26 56
R. Fromm-Delorme, POR 27 29 56
N. Danielson, BDN 23 33 56
B. Yager, MJ 20 35 55
T. Wong, SAS 16 39 55
L. Dragicevic, TC 13 42 55
L. Ciona, SEA 19 35 54
J. Stefan, POR 18 36 54
M. Ward, SC 18 36 54
A. Calvert, MJ 28 25 53
J. Poole, VIC 26 27 53
T. Howe, REG 23 30 53
O. Pederson, WPG 21 32 53
C. McClennon, WPG 24 28 52
J. Grubbe, RD 13 39 52
G. Klassen, POR 27 24 51
E. Ernst, TC 25 26 51
K. Crnkovic, SEA 23 28 51
P. Bell, TC 21 30 51
M. Savoie, WPG 19 32 51
T. Thorpe, VAN 24 26 50
C. Bertholet, SPO 22 28 50
J. Filmon, SC 32 17 49
R. Fiddler-Schultz, CGY 23 26 49
B. Zloty, WPG 8 41 49
E. Sidorov, SAS 27 21 48
N. Ritchie, BDN 16 32 48
D. Mateychuk, MJ 6 42 48
S. Svozil, REG 5 43 48
G. Sawchyn, SEA 15 32 47
D. Kuefler, KAM 24 22 46
G. Szturc, KEL 12 34 46
L. Cagnoni, POR 12 34 46
F. Minten, KAM 23 22 45
C. Bankier, KAM 22 23 45
M. Seminoff, KAM 16 29 45
J. O'Brien, POR 11 34 45
A. De La Gorgendiere, SAS 8 37 45
B. Lisowsky, SAS 24 20 44
H. Thornton, PG 11 33 44
C. Sedoff, RD 4 40 44
R. Hofer, KAM 27 16 43
R. Korczak, MJ 20 23 43
C. Roulette, SAS 18 25 43
S. Honzek, VAN 17 26 43
B. Hemmerling, EVT 17 26 43
K. Masters, KAM 8 35 43
K. Lind, RD 15 27 42
C. Geekie, WPG 20 21 41
O. Tulk, CGY 19 22 41
S. Stanick, PA 17 24 41
J. Sloan, TC 15 26 41
O. Zellweger, KAM 14 27 41
A. Basha, MH 11 30 41
C. Shepard, LET 17 23 40
J. Jones, LET 17 23 40
O. Wiesblatt, MH 17 23 40
K. Korchinski, SEA 5 35 40
J. Isley, RD 22 17 39
B. Hyland, BDN 21 18 39
B. Lee, MH 20 18 38
Z. Funk, PG 15 23 38
T. Cheveldayoff, SPO 17 20 37
Z. Ostapchuk, WPG 14 23 37
C. Hvidston, SC 11 26 37
B. Valis, REG 15 21 36
T. De Luca, SPO 13 23 36
C. Levis, KAM 11 25 36
T. Greenway, TC 23 12 35
J. Gustafson, SEA 16 19 35
T. Laventure, LET 15 20 35
T. Zimmer, LET 13 22 35
E. Samson, PG 12 23 35
R. Belton, TC 9 26 35
G. Siepmann, CGY 8 27 35
C. Golder, KEL 19 15 34
L. Wormald, LET 18 16 34
B. Boehm, MH 18 16 34
N. Myatovic, SEA 17 17 34
T. Nash, WPG 16 18 34
S. Tschigerl, CGY 15 19 34
J. Lipinski, VAN 15 19 34
E. Alarie, MJ 14 20 34
L. Kosior, PA 12 22 34
J. Gavin, TC 12 22 34
R. Pelletier, EVT 12 22 34
C. Anderson, BDN 11 23 34
J. Chiasson, SAS 11 23 34
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