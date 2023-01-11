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HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
C. Bedard, REG 31 39 70
A. Cristall, KEL 26 36 62
Z. Benson, WPG 23 31 54
K. Ziemmer, PG 20 32 52
R. Heidt, PG 18 34 52
K. Uchacz, RD 33 18 51
J. Davidson, SEA 21 30 51
N. Danielson, BDN 21 30 51
T. Howe, REG 22 28 50
J. Firkus, MJ 21 29 50
L. Ciona, SEA 18 32 50
A. Suzdalev, REG 22 27 49
B. Yager, MJ 18 31 49
C. Wheatcroft, PG 23 25 48
A. Roest, EVT 22 25 47
L. Stankoven, KAM 18 28 46
T. Wong, SAS 13 33 46
L. Dragicevic, TC 9 37 46
O. Pederson, WPG 17 28 45
R. Fromm-Delorme, POR 19 25 44
M. Ward, SC 16 28 44
K. Crnkovic, SEA 18 25 43
S. Honzek, VAN 17 26 43
P. Bell, TC 16 27 43
R. Fiddler-Schultz, CGY 21 21 42
T. Thorpe, VAN 19 23 42
C. McClennon, WPG 17 25 42
J. Grubbe, RD 10 32 42
A. Calvert, MJ 22 19 41
D. Kuefler, KAM 20 21 41
E. Ernst, TC 18 23 41
C. Bertholet, SPO 16 25 41
M. Savoie, WPG 15 26 41
N. Ritchie, BDN 14 27 41
H. Thornton, PG 10 31 41
J. Poole, VIC 22 18 40
J. Berezowski, EVT 20 20 40
G. Sawchyn, SEA 13 27 40
J. Filmon, SC 25 14 39
G. Klassen, POR 21 18 39
B. Lisowsky, SAS 20 19 39
K. Masters, KAM 7 32 39
D. Mateychuk, MJ 6 33 39
B. Hyland, BDN 21 17 38
B. Lee, MH 20 18 38
B. Zloty, WPG 8 30 38
A. De La Gorgendiere, SAS 8 30 38
F. Minten, KAM 19 18 37
E. Sidorov, SAS 18 19 37
C. Roulette, SAS 16 21 37
J. Sloan, TC 15 22 37
S. Stanick, PA 15 22 37
J. Stefan, POR 11 26 37
G. Szturc, KEL 10 27 37
S. Svozil, REG 5 32 37
R. Hofer, KAM 23 13 36
M. Seminoff, KAM 13 23 36
C. Bankier, KAM 20 15 35
J. Isley, RD 20 15 35
C. Geekie, WPG 17 18 35
J. O'Brien, POR 8 27 35
A. Basha, MH 7 28 35
C. Sedoff, RD 3 32 35
L. Cagnoni, POR 9 25 34
J. Gustafson, SEA 15 18 33
J. Jones, LET 15 18 33
J. Lipinski, VAN 14 19 33
B. Hemmerling, EVT 12 21 33
O. Wiesblatt, MH 16 16 32
O. Tulk, CGY 15 17 32
B. Valis, REG 14 18 32
Z. Funk, PG 13 19 32
C. Shepard, LET 13 19 32
L. Kosior, PA 12 20 32
C. Anderson, BDN 9 23 32
R. Korczak, MJ 14 17 31
T. Cheveldayoff, SPO 14 17 31
T. Zimmer, LET 11 20 31
C. Levis, KAM 10 21 31
G. Siepmann, CGY 7 24 31
K. Korchinski, SEA 3 28 31
T. Greenway, TC 20 10 30
L. Wormald, LET 15 15 30
N. Myatovic, SEA 14 16 30
K. Lind, RD 9 21 30
R. Belton, TC 7 23 30
S. Tschigerl, CGY 12 17 29
Z. Ostapchuk, WPG 10 19 29
J. Gavin, TC 10 19 29
M. Leslie, VAN 7 22 29
R. Schaefer, SEA 15 13 28
T. Nash, WPG 14 14 28
K. Sorensen, PA 14 14 28
T. De Luca, SPO 12 16 28
O. Zellweger, KAM 10 18 28
C. Latimer, WPG 10 18 28
T. Laventure, LET 10 18 28
J. Chiasson, SAS 10 18 28
V. Watterodt, SAS 16 11 27
B. Boehm, MH 16 11 27
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